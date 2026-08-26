История Пензы: Полицейских безуспешно пытались пересадить на велосипеды

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые историки - чаще всего марксисты - утверждают, что впервые техника пришла в русскую деревню только в годы индустриализации. Однако еще во времена Российской империи сельхозоборудование было уже распространено. За ним люди приезжали в Пензу. Один из магазинов находился на Московской, 102. Здание до наших дней не сохранилось.

В начале XX века здесь стояла 3-этажная купеческая усадьба, в которой часть помещений арендовал Каллистрат Минаевич Фетисов. Официально его торговое заведение называлось «Техническая мастерская». Однако на деле коммерсант торговал разным оборудованием и аппаратами.

«Вашему вниманию фирма предлагает новейшие сноповязательные машины, лучшие в мире, - уверяла покупателей реклама в «Губернских ведомостях», - потребителю доставляются первоклассные английские двигатели Горнсби, допускается рассрочка на 6 месяцев».

Подобную аппаратуру в основном приобретали зажиточные крестьяне, поскольку цены в магазине Фетисова многим были не по карману. При этом за товаром приезжали даже из далеких уездов Пензенской губернии.

Чуть позже бизнесмен стал торговать швейными и вязальными машинками, а также жатвенными аппаратами. В 1914 году Фетисов открыл отдел по продаже велосипедов.

«Двухколесный конь» по тем временам считался настоящей роскошью - почти как сегодня дорогая иномарка. Одно время местное МВД даже пыталось пересадить полицию с лошадей на велосипеды, но не вышло.