История Пензы: Купчиха Муратова сдала особняк школе за деньги, а потеряла навсегда

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще 100 лет назад нижняя часть улицы Московской была сплошь застроена домами. Здания стояли практически вплотную друг к другу. Не все строения сохранились до нашего времени, навсегда исчез и дом № 114.

В начале 60-х годов XIX столетия участок под него выкупила мещанка Варвара Кривошеева и построила небольшую 1-этажную избушку. Чуть позже рядом с домом выросли сараи и погреба.

В 1880 году строение приобрела купчиха Матрена Муратова. Коммерсантка, получавшая приличный доход, сразу же взялась за коренную перестройку. Всю приусадебную территорию рабочие сровняли с землей, а через некоторое время возвели большой 2-этажный особняк. Простоял он всего 20 лет.

В 1901 году, когда пожар и порывистый ветер едва не уничтожили половину Пензы, дом сгинул в огне, его пришлось отстраивать заново. После ремонта сооружением заинтересовалась городская управа и предложила Муратовой сдать здание в аренду для размещения начальной школы.

Поначалу Матрена Васильевна ответила отказом, но солидная сумма денег вскоре ее переубедила. С 1905 года помещения занимало 5-е мужское училище. Договор заключили на 12 лет, однако Муратова свой дом так и не получила обратно: срок аренды истек в 1917-м, а вскоре купцов лишили многих прав и имущества.