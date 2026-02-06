История Пензы: Увлекавшаяся выпечкой девочка создала процветающий бизнес

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 94 на улице Московской был построен в начале XX века и тогда имел иной адрес: Селиверстовская, 2. Дальше уже начиналась другая улица. А размещалась здесь одна из популярных кондитерских.

Строение находилось во владении Елизаветы Мясниковой - в свое время довольно известной в городе купчихи. Еще с детских лет у нее получались отменные, вкусные пирожки, и поэтому, уже будучи взрослой, решила она открыть собственную мини-пекарню.

Бизнес процветал, со временем купчиха организовала в 94-м доме большой кондитерский магазин, где можно было приобрести калачики, бонбоньерки, торты, чебуреки и другую выпечку. Впрочем, сама Елизавета Мясникова тогда уже ничего не готовила - в пекарне работали нанятые ею повара.

По праздникам в кондитерской действовало особое меню. На Пасху традиционно выставляли куличи, на Новый год - шоколадных зайцев, в день рождения императора (тогда он считался выходным днем) - коробки с конфетами, на которых изображались сцены побед русской армии. Булочная Мясниковой принимала заказы и от горожан. По желанию клиента могли испечь и свадебный торт, и серию пирожных.

Госпожа Мясникова не чуралась пафосной рекламы: на листовках ее булочная называлась «Привилегированной кондитерской». Хоть это и громко сказано, но приятно было все же думать, что ходишь в аристократический магазин.