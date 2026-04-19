СКР продолжает работу по установлению фактов массового уничтожения мирного населения

В декабре 2025 года Президент Российской Федерации подписал Указ об установлении новой памятной даты - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Следственный комитет Российской Федерации с целью сохранения исторической правды, а также в рамках реализации принципа неотвратимости наказания продолжает колоссальную работу по установлению фактов массового уничтожения мирного населения и военнопленных на временно оккупированных нацистами и их пособниками территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей собрана обширная доказательственная база. Эти данные подтверждают преступные действия нацистов и их сообщников в отношении советских граждан. Людей пытали и убивали, грабили и лишали крова, сжигали целые населенные пункты. Фашисты уничтожали школы и больницы, расхищали музейные ценности и предметы искусства, пытаясь искоренить любые напоминания о русской культуре. Материалы, собранные Следственным комитетом России, легли в основу 34 судебных решений о признании преступлений гитлеровцев геноцидом советского народа.

«Нельзя не заметить параллель между злодеяниями немецко‑фашистских захватчиков и преступлениями киевского режима. В наши дни мы вновь видим эти бесчеловечные проявления по отношению к гражданскому населению со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент уже завершено расследование и рассматривается в суде уголовное дело о геноциде жителей Донбасса, обвинение в котором предъявлено 41 фигуранту из числа представителей высшего политического и военного руководства Украины.

С 2014 года эти лица отдавали приказы вооруженным формированиям об истреблении населения Донбасса. Систематически применялось тяжелое вооружение, бронетехника, авиация, ракетные системы залпового огня и артиллерия. В результате карательных действий украинских вооруженных формирований погибли почти 5 тысяч мирных жителей, свыше 13 тысяч получили ранения. Разрушено множество жилых домов, медицинских организаций, объектов социального назначения, учреждений культуры. Все это способствовало значительному сокращению численности населения Донецкой и Луганской народных республик.

Следственный комитет России продолжает проведение поисковых мероприятий в ряде регионов нашей страны как с целью установления и идентификации останков жертв немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, так и мирных граждан, погибших в результате агрессии киевского режима», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

