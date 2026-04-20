Прыжок тигра к зрителям в российском цирке попал под статью Уголовного кодекса

После инцидента в цирке Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Прыжок тигра к зрителям во время представления квалифицировали по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, хищник сумел покинуть арену из-за падения защитной сетки. Посетители цирка не пострадали. Тигра незамедлительно вернули в вольер.

Следователи намерены дать правовую оценку соблюдения требований безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия с участием хищных животных, представляющих повышенную опасность.

Они допросят руководство и сотрудников цирка, а также очевидцев происшествия для выяснения причин и условий, из-за которых упала защитная сетка и тигр прыгнул к зрителям.

