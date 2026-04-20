Стало известно о заказывающих смертельную порчу на мужей-бойцов СВО «черных вдовах»

«Черные вдовы» чаще заказывают смертельную порчу на мужей-бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно KP.RU.

Гадалка отметила, что россиянки благодаря обряду рассчитывают на получение миллионных выплат.

Она пояснила, что за порчей на военных обращаются бывшие жены и тещи. «В семье иногда такие дела творятся, такая ненависть порой — вот и хотят зла зятю. Ну и выгоды для себя — чтобы денег получить за его гибель. Человек еще жив, а люди уже делят его гробовые», — поделилась она.

Собеседница KP.RU подчеркнула, что сама не проводит подобные обряды. Она предположила, что «ценник» на порчу участника спецоперации у других специалистов может достигать 200 тысяч рублей.

Другой источник — медиум из Москвы рассказала, что за два года к ней с подобными запросами обращались трижды. Она пояснила, что одну из клиенток ей удалось отговорить от заказа.

Ранее архиерей, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) назвал гадалок виноватыми в продолжении СВО.

