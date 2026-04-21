Россиян предупредили о неприятном парадоксе майских праздников

Главный парадокс коротких выходных заключается в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают ресурса для него, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что человек пытается за три дня сделать огромное количество дел.

«Нужно выспаться, съездить на дачу, посадить картошку, пожарить шашлык, встретиться с друзьями, сходить в кино, отвезти детей в парк, сделать генеральную уборку и заодно разобрать шкаф. Список дел растет, а время идет. В результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота», — рассказала Шпагина.

Еще одним механизмом является ощущение дефицита. По словам психолога, из-за короткого отдыха мозг фиксируется на том, что «время уходит», «надо успеть», «это последний день».

«Это состояние напоминает знакомое многим чувство перед экзаменом или дедлайном. Вместо расслабления человек испытывает тревогу и спешку. Он не может позволить себе просто полежать с книгой, потому что «это же единственный выходной, надо использовать его», — пояснила Шпагина.

Третья причина заключается в нарушении привычного ритма. Суббота и воскресенье зачастую имеют свою структуру: один день выделяется для дел, а другой - для отдыха. Однако три выходных дня ломают эту структуру, поэтому человек не знает, как распределить нагрузку, объяснила Шпагина.

«Особенно остро это проявляется у людей с высоким уровнем ответственности и склонностью к перфекционизму. Им кажется, что три дня — это огромный ресурс, который нельзя упустить. Они ставят себе нереалистичные планы, не справляются с ними и возвращаются к работе с чувством вины за то, что «отдохнули недостаточно продуктивно», — отметила психолог.

Чтобы справляться с этим стрессом, необходимо реалистично оценивать объем того, что можно сделать за три дня, рекомендует Шпагина. Одна крупная задача плюс два-три маленьких дела — это максимум, а все остальное — иллюзия.

«Второе — сознательно оставлять в расписании «пустые» окна. Время, которое ничем не занято. Просто посидеть на балконе, погулять без цели, посмотреть фильм, который не требует умственного напряжения. Эти паузы — не потеря времени, а необходимая часть восстановления», - рассказала специалист.

По словам Шпагиной, в первый выходной день нужно выделить час на планирование. Не на дела, а именно на то, как вы хотите себя чувствовать в конце выходных. Если ответ «отдохнувшим», то список дел должен быть вдвое короче, чем кажется.

Кроме того, следует признать, что три дня мало для полноценного восстановления после рабочей недели, поэтому не успеть сделать все — это нормально, заключила психолог.

Ранее россиянам рассказали, что преодолеть симптомы так называемой «апрельской усталости» можно при помощи несложных действий. Следует обратить внимание на сон и отдыхать не менее 7-9 часов. Еще одним важным пунктом являются прогулки на свежем воздухе.