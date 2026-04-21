Россиянам назвали максимальную сумму по декретным выплатам в 2026 году

Максимальная выплата по беременности и родам в 2026 году может превысить 950 тысяч рублей, а минимальная составит около 124 тысяч, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш от «ЛДПР». В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, от чего зависят суммы и как их увеличить.

По его словам, стандартный декретный отпуск — 70 дней до родов и 70 после (всего 140). При осложненных родах — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня. Максимальные суммы в 2026 году: за 140 дней — 955 836 рублей, за 156 дней — 1 065 074 рубля, за 194 дня — 1 324 515 рублей.

Парламентарий так отметил, что минимальные суммы для работающих женщин: за 140 дней — 124 702 рубля, за 156 дней — 138 940 рублей, за 194 дня — 172 691 рубль. Для женщин, уволенных при ликвидации организации, сумма фиксированная — около 1200 рублей в месяц, то есть примерно 5600 рублей за весь декрет.

«Формула расчета простая. Берется зарплата за два предыдущих года (2024 и 2025), суммируется и делится на количество дней в этих годах. Получается средний дневной заработок. Затем он умножается на количество дней декретного отпуска. При расчете не учитываются дни больничных, отпусков по уходу за ребенком и других периодов, когда женщина не работала. Если в эти годы женщина была в декрете, она может заменить годы на более ранние — например, вместо 2024 взять 2021 год», — объяснил депутат.

Кроме того, он уточнил, что если зарплата белая, расчет происходит автоматически — работодатель передает данные в Социальный фонд. Если женщина работает на последнем месте меньше двух лет, для расчета все равно берутся полные два предыдущих года. Если за два предыдущих года заработка не было вовсе, пособие рассчитывается из МРОТ (в 2026 году — 27 093 рубля). Минимальный порог как раз для таких случаев — 124 702 рубля за 140 дней.

«Неработающие женщины не получают декретных. Исключения: уволенные при ликвидации (около 1200 рублей в месяц), студентки очного отделения (в размере стипендии), военнослужащие и сотрудницы силовых ведомств (в размере денежного довольствия). Если женщина никогда не работала, декретных не будет, но она может получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 10 837 рублей в месяц», - уточнил Каплан Панеш.

Вместе с тем, по его словам, ИП и самозанятые получают декретные только в одном случае — если добровольно зарегистрировались в Социальном фонде и платили взносы не менее шести месяцев до беременности. При страховой сумме 35 тысяч рублей и стаже более года выплата за 140 дней составит около 163 тысяч рублей. Если женщина не регистрировалась и не платила взносы, декретных не будет.

Декретные, напомнил депутат, выплачиваются один раз за весь отпуск по беременности и родам. А пособие по уходу за ребенком — ежемесячно, до полутора лет. Его размер — 40% от среднего заработка, но не ниже минимального порога и не выше максимального. В 2026 году минимальное пособие по уходу: на первого ребенка — 10 837 рублей, на второго и последующих — 15 173 рубля. Максимальное для работающих — 83 021 рубль в месяц.

«Для получения декретных работающей женщине достаточно предоставить работодателю больничный лист. Работодатель передает данные в Социальный фонд, и деньги поступают на карту в течение 10 рабочих дней. Для пособия по уходу за ребенком нужно приложить свидетельство о рождении, справку с работы отца о том, что он не получает такое же пособие, и реквизиты счета. Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или в Социальном фонде», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком. В частности, изменено правило подсчета «декретного» стажа. Ранее оно ограничивалось суммарно шестью годами и распространялось максимум на четырех детей. Поправки отменили данное ограничение.