Назван способ накачать пресс без спортзала

Назван способ накачать пресс без спортзала
Фитнес‑тренер Лайла Аджани назвала способ накачать пресс без спортзала. Об этом сообщает Men Today.

Центр внимания тренер делает на упражнениях для нижней части живота — ножницах, подъемах ног и поворотах туловища, которые особенно эффективны для проблемы «нижнего жира».

Для верхнего пресса предложены скручивания со ступнями на полу и с поднятыми ногами, а также подъемы бедер, при которых важно сохранять поясницу на полу и не тянуть шею руками.

Для косых мышц добавлены боковые наклоны, косые скручивания и русские скрутки, которые улучшают баланс корпуса и визуально сужают талию.

В качестве завершающего элемента тренер рекомендует классическую планку, которая одновременно нагружает весь пресс, спину и мышцы кора.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. В комплекс вошли упражнения «лесенка», «велосипед» и другие.

