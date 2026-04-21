Россиян со старыми плитами предупредили об отключении газа

Россиян со старыми плитами предупредили об отключении газа
За использование на кухне старой газовой плиты могут оштрафовать или вовсе отключить подачу ресурса.

Об этом предупредил россиян эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь, пишет «360.ru».

Специалист отметил, что наказание предусмотрено по статье 9.23 КоАП. Сначала нарушителю назначат штраф в размере от 5000 до 10 тысяч рублей. При игнорировании требований взыскание вырастет до 25 тысяч рублей.

Помимо штрафа, коммунальщики могут перекрыть подачу газа в квартиру до устранения проблемы. При этом важно понимать, что решить проблему локальным ремонтом (например, заменой крана) не получится - замена одной детали не сделает безопасной всю устаревшую конструкцию, подчеркнул Бондарь.

Ранее россиян призвали заменить газовые плиты на кухне, если они старше 10-12 лет. Такой срок эксплуатации является наиболее безопасным для этого бытового прибора. Дальше ремонтировать плиту уже становится бесполезно.

