Законность наказания за отказ от переработок оценили

Работник не обязан соглашаться на переработки, сообщил «Ленте.ру» юрист Марчел Кырлан. Он объяснил, что отказ от сверхурочной работы не должен рассматриваться как дисциплинарный проступок.

«Работник в обычной ситуации не обязан безусловно соглашаться на переработки. По общему правилу сверхурочная работа допускается с его согласия, а значит отказ от нее сам по себе не должен рассматриваться как дисциплинарный проступок», — заявил Кырлан.

Юрист подчеркнул, что трудовой договор не означает автоматическую готовность сотрудника работать за пределами установленного режима. Уволить или наказать сотрудника в этом случае зачастую нельзя.

«Увольнение или наказание только за отказ остаться после рабочего дня чаще всего будет неправомерным. Другое дело, если речь идет об исключительных случаях, прямо предусмотренных законом, когда работодатель вправе привлекать к сверхурочной работе без согласия. Но это именно исключение, а не обычная кадровая практика», — добавил Кырлан.

Ранее россиянам рассказали, могут ли сотрудника уволить или оштрафовать за критику начальства. По словам юриста, с правовой точки зрения работодатель не может произвольно выбирать санкции в отношении сотрудника. Однако все зависит от формы поведения работника.

Кроме того, директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина ранее рассказала, что работодатель может снизить зарплату сотруднику только по согласию с ним.

