Российские туристы остались без банковских карт и доступа к «Госуслугам» за границей

Российские туристы остались без доступа к отечественным приложениям за границей - в их числе сервисы для покупки билетов, портал «Госуслуги», маркетплейсы и другие ресурсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

При попытке открыть такое приложение или сайт пользователь видит надпись «Кажется, у вас включен VPN». Соотечественники лишились доступа даже к своим банковским картам.

На такие проблемы жалуются путешественники, находящиеся в Турции, Таиланде и Египте. В странах СНГ подобное не наблюдается.

«Проблема сейчас не носит системный характер. Но интенсивность начала расти. На массовых направлениях - это Турция, Таиланд, Египет, Вьетнам, - при подключении к Wi-Fi теряется доступ. Пожалуйста, пользуйтесь роумингом, но это уже прямые затраты, которые будут влиять на стоимость отдыха», - объяснил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Ранее сообщалось, что Минцифры обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой о помощи в блокировке VPN.

