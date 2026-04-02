В России предрекли рост цен на один тип товаров из-за блокировки Ормузского пролива

В стране и мире

В России предрекли рост цен на один тип товаров из-за блокировки Ормузского пролива
Печать
Max

Ирано-американский конфликт влияет на стоимость компонентов для оконной продукции, сообщил основатель ГК «Пластика Окон» и Melke Владимир Петюшин. Его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, производители оконных систем с применением ПВХ фиксируют рост цен на материалы от 15 процентов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

«Мы работаем с 2002 года и не раз проходили кризисы, но сегодня влияние внешней политики на планирование стало ощутимее - это фактор, который нельзя игнорировать. Мы нефтезависимая отрасль. Несмотря на часть цикла, который у нас выстроен с учетом переработки, в первичном профиле используются компоненты из пластика», - отметил Петюшин.

Оконная индустрия уже видит рост цен на компоненты, которые используются в производстве, указал собеседник «Ленты.ру», а они напрямую влияют на стоимость готовых окон - как для дилеров, так и для конечных потребителей.

«Ранее мы давали прогноз по удорожанию оконных систем в районе 10 процентов, но внешние факторы усилили давление на рынок, и к этому нужно быть готовым», - заключил он.

Ранее стало известно, что коалиция по разблокировке Ормузского пролива, в которую входят 35 стран, во главе с Великобританией готовит возможные экономические санкции против Ирана.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
товар цена
 
 
 
 
 

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!