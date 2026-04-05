Россиянам объяснили принцип выбора даты Пасхи

В отличие от Рождества, Пасха не имеет фиксированной даты, потому что еще в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее святые отцы постановили привязать этот праздник не к календарю, рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Лентой.ру».

Иванов пояснил, что праздник праздник Пасхи привязан к астрономическим явлениям, чтобы все христиане праздновали Воскресение Христово в один день и не следовали за иудейской Пасхой, которая иногда выпадала до весеннего равноденствия. В связи с этим Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не раньше весеннего равноденствия.

В церковной традиции используются не астрономические наблюдения, а табличные даты — так называемые «пасхальные полнолуния», рассчитанные на много лет вперед на основе 19-летнего лунного цикла.

«Под весенним равноденствием понимается календарное равноденствие — 21 марта по юлианскому календарю, который мы называем "старым стилем". А под полнолунием — день 14-й Луны из расписания лунных фаз. Из-за разницы в 13 дней между юлианским и григорианским календарями даты Пасхи у православных и католиков практически всегда разные, хотя иногда случаются совпадения. Например, в 2025 году они были, а следующее ожидается в 2028 году», — объяснил Иванов.

Руководитель движения добавил, что день празднования Пасхи всегда находится в пределах 35 дней: от 4 апреля до 8 мая по новому стилю. Этот временной отрезок определен всей системой пасхальных расчетов, и 12 апреля 2026 года — вполне привычная, по его словам, средняя дата, вписывающаяся в этот коридор.

«Отсчитав назад 48 дней, мы получаем начало Великого поста — в этом году он начнется 23 февраля. Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, 5 апреля. Вознесение Господне — на 40-й день после Пасхи, а Троица — на 50-й день. Так один "плавающий" праздник задает ритм всему церковному календарю, определяя даты всех остальных переходящих праздников», — рассказал Иванов», — также пояснил собеседник «Ленты.ру».

Праздник также называют Неделей вайи («неделя» в церковной традиции означает «воскресенье», а «вайи» — от др.-греч. βαΐον, «пальмовая ветвь»), или Пальмовым воскресеньем.