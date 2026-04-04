В России не смогли справиться с дефицитом ряда профессий

В России как не хватало, так и продолжает не хватать сварщиков, швей и электриков. Об этом заявил руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян. Его процитировало НСН.

Кроме того, в стране сохраняется высокий спрос на курьеров. А вот что касается офисных работников, то в этом сегменте идут сокращения, как и летом прошлого года.

«Конечно, есть тенденции, что люди из азиатских стран приезжают сюда, но курьерами их никто не допускает работать. Они работают на складах и тоже сварщиками, электриками. На контактные работы их не допускают», - сказал Мурадян.

По данным сервиса hh.ru, в I квартале 2026 года особенно заметно выросли оклады сварщиков.

Соответствующий показатель у этой категории работников за отчетный период увеличился на 148,1 тысячи рублей. Кроме того, в первую тройку вошли монтажники и руководители групп разработки.

