Россиянам назвали три неочевидных симптома для звонка в скорую

Некоторые неочевидные симптомы требуют немедленного набора номера 03. Их перечислила фельдшер скорой и неотложной помощи Владлена Березовская в разговоре с «Газетой.Ru».

Таких симптома три. Первый — мозговой «туман» и ложная слабость, так как это может быть признаками инсульта. Если слабость резко возникает во всем теле, либо только в одной руке или ноге, стоит вызвать скорую.

«Зачастую люди недооценивают такие симптомы, как шаткость, нарушение координации, ощущение тумана в голове или когда привычные слова становится сложно произнести. Это признаки гипоксии головного мозга, когда его клеткам не хватает кислорода. Даже если нет нестерпимой боли, но появилась асимметрия лица (кривая улыбка) или онемение — счет пошел на часы», — предупредила Березовская.

Также, если у человека внезапно будто отключается память, а речь становится невнятной, — все это повод для экстренного вызова.

Второй симптом — одышка, когда человек находится в состоянии покоя.

«Необъяснимая одышка — это всегда признак острой гипоксии сердечно-сосудистой или легочной системы. Сердце буквально выпрыгивает из груди, пульс зашкаливает выше 100 ударов в минуту, а уровень кислорода в крови (сатурация) падает ниже 95 процентов», — объяснила фельдшер.

Этот симптом характерен для тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) или инфаркта. Иногда за пациентом в таком состоянии замечают специфический кашель, удушающий или с розовой пенистой мокротой. Также зачастую меняется цвет кожи в разных частях тела на багрово-синюшный.

Третий симптом — инфаркт под маской изжоги. Типичная его форма проявляется жгучей болью в груди, отдающей в челюсть или лопатку, но неклассическую можно спутать с растройством пищеварения.

«Люди игнорируют головокружение, тошноту и резкую боль в животе, иногда сочетающуюся с изжогой. При атипичной форме человек может перенести инфаркт на ногах», — рассказала Березовская. Она объяснила, как отличить такой инфаркт от несварения: если боль в животе или изжога сопровождаются резкой слабостью и человека бросает в холодный липкий пот. Это повод позвонить в 03, заключила фельдшер.

