Матвиенко ответила на вопрос о запрете абортов в России

В стране и мире

Печать
Max

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что запрета абортов в России не будет. Об этом она сообщила в интервью ИС «Вести».

«Государство не имеет право кому-либо запрещать касаемо частной жизни, и я уверена, что запретов как таковых не будет», - сказала она.

По ее словам, право выбора остается за женщиной. При этом общество и медработники должны сделать все, чтобы отговорить от абортов, так как россиянка впоследствии об этом будет жалеть. Матвиенко также отметила, что в случае, когда аборт является окончательным решением, то женщина должна иметь такое право.

«А что касается мужчин, они ведут себя так, как будто они не имеют к этому никакого отношения. Они также должны рядом быть со своей женщиной любимой и брать на себя долю ответственности», - добавила парламентарий.

В России несколько регионов приняли законы о запрете склонения к абортам. Помимо того, в ряде субъектов частные клиники отказались от проведения процедуры прерывания беременности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
беременность аборт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!