В сибирских школах решили отказаться от 10 и 11 классов по одной причине

В Шегарском районе Томской области планируют отказаться от обучения школьников в 10-11 классах из-за нехватки педагогов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родителей учеников и директора одной из школ.

«Все сельские и деревенские школы переведут на 9 классов... Причиной называют "огромный кадровый голод"», - сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ожидается, что родителей уведомят в конце апреля, после завершения подготовки необходимых документов.

В прошлом году нехватка школьных учителей в России, по оценке главы профильного профсоюза Дмитрия Казакова, достигла нескольких сотен тысяч человек. В качестве главных причин низкого интереса соискателей к этой профессии он назвал низкие зарплаты в отрасли и высокую нагрузку.

