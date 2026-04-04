Шоколад оказался под риском полного исчезновения

Шоколад оказался под серьезной угрозой исчезновения с рынков к 2050 году. Вся суть проблемы кроется в климатических изменениях в Западной Африке и странах Латинской Америки - на них приходится большая часть земель по выращиванию какао-бобов, предупреждает Green Economy Coalition (GEC).

Западную Африку можно назвать центром мирового производства компонента для любимого многими лакомства. На ней держится примерно 70 процентов мирового какао, но в будущем она может потерять более половины пригодных земель, тогда как Колумбия - около 20 процентов. Катастрофическая ситуация связана с экстремальной жарой, нестабильными дождями, засухой, пожарами и болезнями растений.

Так, почти 91 процент какао, импортируемого в Великобританию, приходит из климатически уязвимых стран, отмечает производитель шоколада и владелец компании Lucocoa Chocolate Амарачи Кларк. Проблема затрагивает не только Африку, но и Белиз, Перу, Мексику, Бразилию, Эквадор и Индонезию.

Рост цен на какао уже внушительный: за год цены выросли на 400 процентов. Специалисты указывают, что одним из главных путей решения может стать выращивание какао в тени более высоких деревьев.

Ранее стало известно, что российский экспорт белого шоколада подскочил до максимума за девять лет. Между тем, его половина пришлась на Казахстан.