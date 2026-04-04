Названы доступные меры спасения машины от ржавчины

Особенно остро проблема автомобильной коррозии ощущается весной - зима создает «идеальные» условия для появления признаков разрушения металла. Как бороться со ржавчиной, «Российской газете» рассказал старший менеджер направления «Автохимия и автокосметика» бренда Sintec Дмитрий Ярыгин.

Самыми проблемными местами в плане появления коррозии эксперт назвал колесные арки, днище, пороги, нижние кромки дверей и резьбовые соединения. Здесь ржавчина появляется быстрее всего.

Регулярная мойка удалит соль и налет без повреждений лакокрасочного покрытия. «В феврале и марте полезно мыть машину не реже трех-четырех раз в месяц. Главное - не путать мойку со струей воды из шланга: без шампуня такая процедура лишь создает иллюзию чистоты. Едва на кузове показался рыжий налет, не откладывайте - используйте преобразователь ржавчины», - рекомендует специалист.

Бронирование капота, порогов и бамперов полиуретановой или виниловой пленкой защитит машину от сколов и песка. Пленка бывает прозрачной или разноцветной, служит до восьми лет, легко снимается, не оставляя следов. Ярыгин рекомендует не проводить эту работу самостоятельно, а доверить ее профессионалам.

Полировка способствует обновлению защитного слоя и удалению микротрещин, а герметизация швов не даст сварным соединениям и кромке разрушится. «Современным дополнением к этим мерам становятся защитные покрытия нового поколения - "жидкая керамика" и кварцевые составы. Они образуют на кузове прочный гидрофобный барьер, который не только придает зеркальный блеск, но и защищает лакокрасочное покрытие от реагентов и мелких повреждений», - объясняет эксперт.

Скрытые полости нужно обработать многоцелевой проникающей смазкой, которая избавит от влаги в этих зонах и покроет их защитным слоем. Конечно же, базовое правило - хранить машину в сухом проветриваемом помещении - никто не отменял, подчеркивает специалист. При отсутствии гаража подойдут навес или плотный чехол.

Он напомнил, что сразу после покупки автомобиля стоит провести антикоррозийную обработку - днище, арки и пороги требуют дополнительного внимания.

