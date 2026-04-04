Россиянам рассказали о правилах возвращения «сонного долга» в выходные

В выходные можно незначительно увеличить продолжительность сна, чтобы хорошо отдохнуть, рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова. Правила возвращения «сонного долга» она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Часто слышу от пациентов: "Доктор, я не высыпаюсь на неделе, зато в субботу сплю до обеда и все компенсирую". Логика кажется железной, но, к сожалению, физиология сна устроена иначе, и такая стратегия может навредить», - предупредила Лавренова.

Она объяснила, что, когда в будни человек спит мало, а в выходные позволяет себе «сонный марафон», он создает для организма настоящий социальный джетлаг, то есть рассинхронизацию биологических часов. На практике особенно проблемной считается ситуация, когда сдвиг режима на выходных становится регулярным и заметным. Такой резкий контраст между режимом в будни и выходные серьезно сбивает циркадные ритмы, что приводит к накоплению «сонного долга», который истощает нервную систему и нарушает работу всего организма, предупредила Лавренова.

Это состояние, продолжила невролог, не только снижает ежедневную продуктивность, но и ведет к заболеваниям сердца, набору лишнего веса, метаболическому синдрому и диабету второго типа, проблемам с памятью, тревоге и депрессии. Если хочется поспать подольше в выходной, врач призвала не увеличивать время сна более чем на 1,5-2 часа. Она порекомендовала для отдыха использовать короткий дневной сон.

Ранее терапевт и сомнолог Манав Манчанда рассказал, как отличить обычную усталость от патологической. По его мнению, стоит обратиться к врачу, если упадок сил остается после девятичасового сна.

