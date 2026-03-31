Женщина съела мороженое с гвоздями и выиграла в суде 1,2 миллиарда рублей

В США женщина съела мороженое, в котором оказались гвозди. Об этом сообщает ClickOrlando.

В 2018 году Брэнди Бакли купила рожок с мороженым на вынос в одной из точек сети Malabar Road в Палм-Бей, штат Флорида. Внутри оказались два гвоздя и несколько мелких металлических фрагментов.

После того как Бакли съела мороженое, ей потребовалась экстренная госпитализация. Хирурги извлекли из ее желудка один гвоздь и осколки металла. Однако вскоре она снова попала на операционный стол - у женщины развились осложнения: тромбоз воротной вены и тяжелое внутреннее кровотечение. Проведенная операция привела к необратимому бесплодию.

Спустя годы разбирательств присяжные признали сеть закусочных виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью. Адвокаты доказали, что ответственность за инцидент несет не только конкретная точка, где продали опасный продукт, но и вся сеть в целом. В результате истица выиграла в суде и получила компенсацию в размере 14 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей).

Ранее мужчина из Таиланда нашел змею в мороженом на палочке. «Змея с глазами лани, ты еще не умерла? Мороженое из черных бобов, купленное из тележки мороженщика. Это реальная фотография и реальная ситуация. Я сам его купил», - подписал он снимки с мороженым.

