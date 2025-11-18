В стране и мире

Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

Протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин предостерег православных россиян от веры в Деда Мороза, передает «Абзац».

Бородин отметил, что христианам не стоит воспринимать его в качестве настоящего волшебника.

По мнению священнослужителя, серьезно относиться к дедушке с мешком подарков не нужно. Это самообман, для православного подобное неприемлемо, подчеркнул Бородин.

До этого сообщалось, что в Орле появилась огромная скульптура Снегурочки без головы за 17 миллионов рублей.

Пользователи соцсетей назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна». Также уточнялось, что в общей сложности администрация Орла за 17,5 миллиона рублей закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек.

