Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

Протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин предостерег православных россиян от веры в Деда Мороза, передает «Абзац».
Бородин отметил, что христианам не стоит воспринимать его в качестве настоящего волшебника.
По мнению священнослужителя, серьезно относиться к дедушке с мешком подарков не нужно. Это самообман, для православного подобное неприемлемо, подчеркнул Бородин.
До этого сообщалось, что в Орле появилась огромная скульптура Снегурочки без головы за 17 миллионов рублей.
Пользователи соцсетей назвали скульптуру «призраком коммунизма» из-за красного плаща и «матерью Франкенштейна». Также уточнялось, что в общей сложности администрация Орла за 17,5 миллиона рублей закупила две пары Дедов Морозов и Снегурочек.
Последние новости
- Россиянам начали продавать половинки елок
- Поступившего с самым низким в истории баллом сына бойца СВО второй раз отчислили из вуза
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово
- Смартфоны во всем мире подорожают
- В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах
- Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!