Россиянам начали продавать половинки елок

18.11.2025 | 12:54

В России начали продавать елки-половинки, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Елка подойдет малогабаритному жилью: ее можно установить в углу или прислонить к стене. Стоимость товара - от 7 до 16 тысяч рублей.

Россиянам при выборе искусственной елки советуют убедиться в ее безопасности. Она должна быть прочной, без резкого запаха, твердо стоять на подставке и не осыпаться.

Ранее в России предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, ассоциирующихся с употреблением алкоголя.

Инициатива поступила от заместителя председателя Всемирного русского народного собора и депутата Брянской облдумы Михаила Иванова. Он считает, что подобные игрушки вызывают у детей нехорошие ассоциации.