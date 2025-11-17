«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово

Радиостанция УВБ-76 передала четвертое сообщение за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В 14:04 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня снова прозвучало слово «болонский». Оно уже транслировалось радиостанцией 20 февраля 2022 года.
НЖТИ 05207 БОЛОНСКИЙ 0305 7160
Первое сообщение за 17 ноября УВБ-76 передала в 11:11. Оно содержало слово «жеребость», которое еще ни разу не появлялось в эфире. В 12:36 последовало второе сообщение с новым для радиостанции словом «оцинковщик». В 12:43 УВБ-76 повторила слово «лесолед». Передача с этим словом уже регистрировалась также 20 февраля 2022 года.
Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.
Фото pxhere.com.
Новости по теме
- Банк, такси, прогноз погоды: белый список доступных сайтов расширили
- «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?
- В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
- В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО
- Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить
- В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье
- Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
Последние новости
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- Смартфоны во всем мире подорожают
- В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах
- Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!