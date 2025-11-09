В стране и мире

Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке

Печать
Telegram

Состояние здоровья, выжившего при сходе снежной лавины в районе на Агинском золоторудном месторождении, средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края в своем Telegram-канале.

Медики также рассказали об общем переохлаждении у пострадавшего.

Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) уже вылетел в Мильково для оперативной транспортировки геолога.

Ранее сообщалось, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Один человек под лавиной не выжил.

Спасение выжившего геолога попало на видео.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети