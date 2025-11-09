Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке

Состояние здоровья, выжившего при сходе снежной лавины в районе на Агинском золоторудном месторождении, средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края в своем Telegram-канале.
Медики также рассказали об общем переохлаждении у пострадавшего.
Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) уже вылетел в Мильково для оперативной транспортировки геолога.
Ранее сообщалось, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Один человек под лавиной не выжил.
Спасение выжившего геолога попало на видео.
