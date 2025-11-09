Лифт в Каспийске рухнул из-за удара по двери

Пассажирский лифт в каспийской многоэтажке премиум-класса рухнул из-за того, что кто-то ударил по двери изнутри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, кабина с двумя детьми упала в результате повреждения внутренних деталей механизма лифта.
После осмотра специалисты выяснили, что конструкцию, предположительно, ударили или толкнули изнутри во время движения.
Известно, что находившиеся во время падения в лифте дети не пострадали. Детали уже заменили, лифт снова работает.
Ранее стало известно, что во время движения кабины лифта в доме в Каспийске внешняя дверь шахты сошла с креплений и упала на крышу.
Последние новости
- Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке
- Россиянам назвали способы обмена старых долларов
- В России рассказали о возможности мам в декрете получать пособия и одновременно работать
- Россиян призвали с осторожностью относиться к домашним консервам
- На Солнце произошла мощнейшая вспышка
- Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе
- Россиянам назвали самый полезный сахар
- Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад
- Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей
- В России призвали бороться за реальные скидки на 11 ноября и «Черную пятницу»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!