Россиянам назвали способы обмена старых долларов

Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко рассказал агентству «Прайм», что в России доллары старого образца обменять напрямую на новые практически невозможно. Но избавиться от старых купюр способы есть.
Например, старые доллары можно попробовать сдать в крупных банках, обменяв их на рубли. Но гарантий, что купюры примут, нет никаких. Обменять на доллары нового образца вряд ли получится, потому что у банков нет такого механизма обмена. Поэтому самым реалистичным способом будет — обменять именно на российскую валюту, а затем купить новые доллары. Но тут надо понимать, что часть суммы будет потеряна из-за курса и комиссий.
«Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами», — отмечает Гордиенко.
Поэтому стоит заранее уточнить в банке, принимают ли они старые купюры, если да, то на каких условиях.
За границей старые купюры принимают, но не везде и не всегда предлагают выгодный курс. Иногда даже в разных районах одного курортного города могут быть противоположные решения. Где-то без проблем обменяют, а где-то откажут. Часто такое происходит в Восточной Европе и Азии.
В завершении эксперт посоветовал владельцам купюр старого образца не откладывать и обменять их сейчас, даже несмотря на потери. Потому что в дальнейшем есть вероятность, что их совсем не получится обменять.
Ранее экономист предупредил россиян об опасности перевода денег между своими счетами.
Последние новости
- Стало известно о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке
- Лифт в Каспийске рухнул из-за удара по двери
- В России рассказали о возможности мам в декрете получать пособия и одновременно работать
- Россиян призвали с осторожностью относиться к домашним консервам
- На Солнце произошла мощнейшая вспышка
- Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» в Солнечной системе
- Россиянам назвали самый полезный сахар
- Россиянам рассказали о риске вызвать у банка подозрения при внесении денег на вклад
- Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей
- В России призвали бороться за реальные скидки на 11 ноября и «Черную пятницу»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!