Рост числа землетрясений на Камчатке назвали нормальным

Увеличение числа землетрясений в последние сутки на Камчатке является полностью нормальным явлением и не вызывает беспокойства ученых. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он объяснил, что связался с директором Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым, и тот заверил его, что процесс полностью соответствует прогнозу.
Речь идет о серии афтершоков, и в целом учащение толчков не выглядит чем-то необычным.
Тем не менее Солодов поручил обеспечить полную готовность всех сил и средств к возможному оперативному реагированию и пообещал при необходимости развернуть пункты временного пребывания.
На прошлой неделе на Камчатку за сутки обрушились десять землетрясений магнитудой до 5,0. Вулканическая активность на полуострове заметно выросла после мощного землетрясения 30 июля.
Источник фото - pxhere.com.
Последние новости
- В российском регионе женщина решила расстрелять собак и попала в голову ребенку
- Россиянам напомнили о законном способе приостановить выплаты по кредитам
- Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе
- Россиянина арестовали за надпись на торте
- Физиолог предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей
- Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие
- Рыбак отпустил гигантского мудрого сома и лишился рекорда
- Электросамокат загорелся в квартире в российском городе
- Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками
- Россиянка пропала на отдыхе в Турции
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!