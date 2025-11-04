Россиянина арестовали за надпись на торте

04.11.2025 | 16:34

Жителя Новосибирской области арестовали за надпись на торте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как стало известно каналу, дело в отношении 28-летнего россиянина было рассмотрено в конце октября Тогучинским районным судом. Из материалов дела следует, что мужчина опубликовал в сети фотографию торта с восьмиконечными звездами и надписью с упоминанием запрещенного в России экстремистского сообщества.

Представитель фигуранта в суде настаивал, что публикации были предназначены исключительно для частного использования. Однако правоохранители указали, что страница мужчины находится в открытом доступе.

Россиянина признали виновным в демонстрации экстремистской символики, суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее российского рэпера вызвали в прокуратуру из-за тоста в честь того же запрещенного движения, популярного среди приверженцев криминального образа жизни. Ему грозит ответственность за пропаганду символики экстремистских организаций.