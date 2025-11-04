Россиянина арестовали за надпись на торте

Жителя Новосибирской области арестовали за надпись на торте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как стало известно каналу, дело в отношении 28-летнего россиянина было рассмотрено в конце октября Тогучинским районным судом. Из материалов дела следует, что мужчина опубликовал в сети фотографию торта с восьмиконечными звездами и надписью с упоминанием запрещенного в России экстремистского сообщества.
Представитель фигуранта в суде настаивал, что публикации были предназначены исключительно для частного использования. Однако правоохранители указали, что страница мужчины находится в открытом доступе.
Россиянина признали виновным в демонстрации экстремистской символики, суд назначил ему 10 суток административного ареста.
Ранее российского рэпера вызвали в прокуратуру из-за тоста в честь того же запрещенного движения, популярного среди приверженцев криминального образа жизни. Ему грозит ответственность за пропаганду символики экстремистских организаций.
Последние новости
- В российском регионе женщина решила расстрелять собак и попала в голову ребенку
- Россиянам напомнили о законном способе приостановить выплаты по кредитам
- Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе
- Рост числа землетрясений на Камчатке назвали нормальным
- Физиолог предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей
- Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие
- Рыбак отпустил гигантского мудрого сома и лишился рекорда
- Электросамокат загорелся в квартире в российском городе
- Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками
- Россиянка пропала на отдыхе в Турции
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!