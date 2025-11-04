В стране и мире

В российском регионе женщина решила расстрелять собак и попала в голову ребенку

В Ленинградской области женщина выстрелила в 14-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Инцидент произошел в Киришском районе. По информации правоохранителей, местная жительница решила из пневматического пистолета расстрелять бездомных собак из окна своей квартиры. В результате она случайно попала в голову проходившей мимо девочки.

«4 ноября в полицию Киришского района Ленобласти поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратилась 14-летняя девочка с раной головы. (...) В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в причастности к инциденту задержана 48-летняя жительница города Кириши», — говорится в заявлении полиции.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области около конного клуба раздалась стрельба. Инцидент произошел в деревне Дранишники.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
