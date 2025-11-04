В стране и мире

Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале безграмотным одно действие, связанное с кофе. Выпуск с рассуждением медика доступен на сайте телеканала.

Малышева раскритиковала людей, которые пьют кофе только на растительном молоке. Она напомнила, что в нем содержится больше калорий, чем в коровьем молоке.

Врач также добавила, что в альтернативные молочные напитки для вкуса добавляют сахар.

«Когда девочки, знаете, [говорят] молоденькие: "Мне только растительное (...) только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным". Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт», — заключила телеведущая.

Ранее Малышева рассказала, что овсяное молоко может провоцировать ожирение. Она объяснила, что в напитке содержится много углеводов, которые быстро всасываются и не дают чувства сытости. Кроме того, врач сочла этот вид растительного молока невкусным.

Источник — lenta.ru
