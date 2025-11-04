Россиянам напомнили о законном способе приостановить выплаты по кредитам

Кредитные каникулы — это установленная законом возможность временно приостановить выплаты по кредиту или уменьшить их размер, если заемщик оказался в затруднительном положении. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
По словам эксперта, кредитные каникулы предоставляются государством как законное право людям и бизнесу сохранить платежеспособность в кризисных ситуациях, не доводя дело до просрочек и судебных споров. При этом он уточнил, что для граждан действует порядок по закону о потребительском кредите: если доход заемщика снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным за предыдущий год, он может обратиться за отсрочкой сроком до полугода.
«Для ипотечных заемщиков предусмотрен отдельный механизм: воспользоваться им можно при утрате работы, инвалидности, длительной болезни или резком снижении дохода. Военные и участники СВО, а также их семьи, имеют особое право на каникулы на весь период службы — до конца 2025 года. С октября 2025 года подобная мера начнет действовать и для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых», — рассказал Паулаускас.
Экономист пояснил, что на период каникул банк не начисляет штрафы и не требует погашения долга, но проценты продолжают идти по обычной ставке. Он отметил, что после окончания отсрочки срок кредита продлевается, а заемщик возвращается к привычным платежам. Паулаускас предупредил, что воспользоваться каникулами можно только один раз по каждому договору и при выполнении всех условий закона.
Ранее член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас заявил, что в текущих условиях на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.
Последние новости
- В российском регионе женщина решила расстрелять собак и попала в голову ребенку
- Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе
- Рост числа землетрясений на Камчатке назвали нормальным
- Россиянина арестовали за надпись на торте
- Физиолог предупредила о скрытой опасности игровых комнат для детей
- Малышева назвала безграмотностью одно связанное с кофе действие
- Рыбак отпустил гигантского мудрого сома и лишился рекорда
- Электросамокат загорелся в квартире в российском городе
- Американка по ошибке получила посылку с человеческими останками
- Россиянка пропала на отдыхе в Турции
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!