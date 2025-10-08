В стране и мире

Россиянина наказали за подпись в паспорте

Жителя Санкт-Петербурга наказали за подпись в паспорте. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», россиянина арестовали на 10 суток за изображение в виде свастики в официальном документе.

По данным издания, Выборгский городской суд рассмотрел административное дело 47-летнего гражданина. В местном отделении полиции он предъявил паспорт со свастикой на месте подписи. За это в отношении него был составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

Петербуржец раскаялся и пояснил, что свастика, по его мнению, - славянский символ. В ходе судебного разбирательства приняли во внимание «длительность противоправного деяния»: обвиняемый получил новый паспорт два года назад, - и признали его виновным. Мужчину арестовали на 10 суток, однако паспорт ему вернули.

Россиянин также упомянул о своем блоге. В нем он рассказывает о «святой Руси». Он разъяснил, что считает свастику символом «порядка Мироздания», «солнца, света, уважения и любви».

Ранее сообщалось, что жительницу Зеленограда наказали за наклейку на автомобиле ее сына. Москвичке выписали штраф.

Источник — lenta.ru
