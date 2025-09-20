Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|15:56
В стране и мире

Россиянам раскрыли способы предотвратить потемнение серебра

Россиянам раскрыли причины появление потемнения серебра. Комментарий представителя «585 Золотой» Татьяны Цениной попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, потемнение серебра - это не признак плохого качества, а естественный процесс, который происходит в результате химической реакции металла с серой. Несмотря на абсолютную естественность потемнения украшений, существуют простые способы, которые помогут минимизировать проблему.

В первую очередь специалистка призвала к правильному хранению аксессуаров: серебряные изделия следует оставлять в сухом месте, лучше всего в специальной коробочке или мешочке из мягкого материала. Кроме того, важно избегать контакта украшений с химией, чтобы предотвратить их потемнение, отметила собеседница издания.

«Не носите украшения в бане, сауне и душе - это поможет предотвратить нежелательные реакции. Протирайте свои серебряные изделия мягкой тканью, периодически используйте профсредства для чистки серебра, чтобы удалить налет до того, как он станет заметным», - заявила Ценина и добавила, что серебряные изделия важно как можно чаще носить, так как они полируются при регулярной носке.

«Если ваше серебряное украшение уже изменило цвет, не отчаивайтесь. Существует несколько способов вернуть ему первоначальный блеск: протирайте специальным средством для полировки украшений или просто мягкой тряпочкой. При сильном потемнении отдайте изделия ювелиру для профессиональной чистки, он сможет в том числе восстановить родиевое покрытие на вашем украшении, которое замедляет процесс окисления», - подытожила эксперт.

В августе россиянам перечислили самые модные украшения на осень.

Источник — lenta.ru
