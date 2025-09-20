Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|09:48
В стране и мире

Россия обогнала мировые державы в потеплении

Россия обгоняет мировые державы по скорости климатических изменений. Такой вывод на основе данных Росгидромета сделал Центробанк в своем последнем докладе о климатических рисках, опубликованном на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Согласно документу, темпы потепления в России превышают глобальный уровень в 2,5 раза: 0,5 градуса за десять лет против 0,18 в мире. Особенно быстро температура повышается в Сибири и Арктике - здесь показатели выше в 3-3,5 раза. Вместе с повышением температуры в регионах учащаются экстремальные погодные явления - штормы, наводнения, засухи и ландшафтные пожары.

На севере главным последствием климатического кризиса является таяние вечной мерзлоты. Так, по прогнозам специалистов, к 2050 году площадь мерзлоты может уменьшиться на четверть, что представляет угрозу для целостности инфраструктуры. В южных регионах основной угрозой становится дефицит влаги.

Как упомянуто в докладе, к концу века объем осадков может сократиться на 25 процентов. Дефицит осадков необратимо скажется на сельском хозяйстве. Вместе с тем участятся волны жары: через 25 лет экстремально жаркие периоды в Северо-Западном федеральном округе могут стать дольше на 8-9 дней, а число пожароопасных дней - увеличиться до 11.

Ранее стало известно, во сколько обошелся Европе климатический кризис. Экономические потери из-за засухи и наводнений, случившихся летом 2025 года, превысили 43 миллиарда евро. К 2029 году сумма может вырасти до 126 миллиардов.

Источник — lenta.ru
