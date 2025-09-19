Рособрнадзор назвал безобразием одну ситуацию в школах

19.09.2025 | 12:59

Программы в школах России перегружены неподъемными для учеников темами. Это безобразие, которое необходимо прекращать, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует «Интерфакс».

«Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (...) от 15 до 30 процентов перегружены темами, которые в Советском Союзе (...) преподавались часто в конце второго курса университета», - сказал Музаев.

В России, по его словам, создана экспертная группа, которая занимается приведением в соответствие со стандартами средней школы школьной программы. Это поможет организовать «бесшовный переход» ученика на первый курс, уточнил он.

Повышенная нагрузка на школьников, как указал Музаев, дает дополнительную нагрузку на учителей. В этом вопросе самое важное не примитизировать стандарт или упростить его, а привести в соответствии со школьной программой, указал глава ведомства.

Ранее министерство просвещения России поспорило с подсчетами президентского Совета по правам человека (СПЧ), который утверждал, что нагрузка для школьников местами превышает максимальную продолжительность рабочей недели у взрослого человека. Как указали в Минпросвещения, объем максимальной допустимой учебной нагрузки для 5-6 классов составляет 30 часов, для 7-11-х классов - 35 часов.