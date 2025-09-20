Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|09:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россияне назвали самый тяжелый день недели

Печать
Telegram

Самый тяжелый день недели для россиян - не понедельник, а воскресенье, рассказали эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело». Аналитики провели исследование и выяснили, в какие дни россияне чувствуют максимальный прилив сил и что влияет на их работоспособность. Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, для 42 процентов работников все дни одинаково трудные из-за хронической усталости и недосыпания. Однако самым тяжелым днем россияне неожиданно назвали не понедельник, а воскресенье, отметили эксперты.

Почти каждый третий признался, что выходной приносит ему не долгожданный отдых и перезагрузку, а тревогу из-за грядущих дедлайнов и нескончаемого потока задач на предстоящую неделю, отметили эксперты.

Аналитики добавили, что больше 60 процентов россиян теряют силы на стыке рабочей недели и выходных. Формируется замкнутый круг: в пятницу люди думают об отдыхе, в выходные - о работе, а в понедельник приходят в офис без сил.

«Для компаний это не просто любопытная статистика, а отличный инструмент для планирования. Если руководители понимают, что пик продуктивности у сотрудников приходится на середину недели, лучше выносить стратегические задачи именно на этот период. А чтобы сохранить ресурсы команды в периоды спада и подъема, стоит автоматизировать рутинные процессы», - подчеркнули в компании.

Также эксперты рассказали, что, согласно исследованию, борьба за продуктивность на работе начинается не с блокировки соцсетей или переезда в отдельный кабинет, а с банальных, но фундаментальных вещей: нормального сна, умения фильтровать информационный поток и грамотного группирования мелких задач в отдельные блоки.

Поддержка продуктивности сотрудников - это не только про благополучие коллектива, но и про конкурентоспособность бизнеса, отметили собеседники издания. Когда люди начинают неделю в состоянии тревоги, а заканчивают в усталости, страдают показатели компании. Поэтому предпринимателям важно выстраивать процессы так, чтобы снимать рутину с команды и оставлять энергию на развитие бизнеса, заключили специалисты.

Ранее стало известно, что большинство россиян вынуждены справляться со стрессом на работе в одиночку, а работодатели практически не предлагают им никакой помощи. Больше трети сотрудников предпочитает молчать о стрессе. Только 8 процентов говорит об этом своему руководителю, 22 - коллегам. В основном россияне делятся своими переживаниями вне работы: с семьей или друзьями это обсуждают 36 процентов участников опроса.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети