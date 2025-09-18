Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|16:23
В России высказались об отключении интернета в стране

Ни о каких насильственных отключениях интернета в России не может быть и речи, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Это исключительно дело каждого, сколько [по времени] человек пользуется интернетом. Ни о каких насильственных отключениях не может быть и речи», - заявил Боярский.

В июне депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил отключать ночью интернет молодым семьям без детей.

По его мнению, интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Он также назвал современную привычку угрозой демографической безопасности страны.

Иванов уточнил, что предлагает вводить не полный запрет для молодых пар, а ограничение в ночные часы, например, с 23:00 до 02:00. Он добавлял, что участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи.

Источник — lenta.ru
