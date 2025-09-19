Названы реальные причины развития рака

19.09.2025 | 17:15

В целом 90 процентов случаев рака вызваны не стрессом, а образом жизни, заявил ученый-онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов. Реальные причины развития онкологических заболеваний он назвал в новом выпуске подкаста Александра Соколовского.

Титов уверяет, что, вопреки расхожему мнению, стресс не является первопричиной появления рака, но он может ускорить рост уже имеющейся опухоли. По его словам, в подавляющем большинстве катализатором болезни выступает неправильный образ жизни и повседневные привычки человека.

«Человек регулярно повреждает свой организм. Виной тому - тяга к удовольствию. На курение и ожирение приходится около 40 процентов смертей от онкологических заболеваний. Образ жизни - 90 процентов причин, которые приводят к раку, остальное - наследственное», - объяснил врач.

Также спровоцировать развитие злокачественных новообразований может прием пищевых добавок и витаминов без предварительной сдачи анализов и наблюдения врача, добавил Титов. Он подчеркнул, что, даже если у человека есть недостаток витаминов, самостоятельно подобрать корректную дозу препаратов человек без медицинского образования вряд ли сможет. При этом врач уточнил, что избыток витаминов тоже может серьезно навредить здоровью.

Ранее онколог Суна Исакова опровергла распространенные убеждения о донорстве костного мозга. В частности, она развеяла миф о том, что эта процедура очень болезненная.