Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|15:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома

Печать
Telegram

В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома. Минтранс готовит законопроект, в котором впервые будет закреплено законом получение владельцами авто резидентных разрешений для этого, пишет «Коммерсантъ».

Изменения собираются внести в закон «Об организации дорожного движения». Обсуждение нового механизма началось после предложения депутатов от фракции «Новые люди» сделать бесплатной парковку у школ 1 сентября. Тогда в Минтрансе признали, что улицы около образовательных учреждений перегружены, и заявили, что вопрос о бесплатной парковке должны решать региональные власти.

В министерстве отметили, что из-за нехватки парковочных мест часто возникает транспортный коллапс и в результате массово нарушаются правила остановки и стоянки. Решать проблему в ведомстве предложили через «гибкое регулирование спроса», для этого и собираются внести изменения в законодательство.

«Прорабатывается вопрос закрепления понятия "парковочное разрешение", а также установления общих требований к порядку его выдачи», - пояснили в Минтрансе. Однако других деталей инициативы сотрудники ведомства не раскрыли.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самозахват парковки во дворе. Размер взыскания варьируется от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для физических лиц, от 20 тысяч до 50 тысяч - для должностных.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети