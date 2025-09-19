19.09.2025 | 14:50

В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома. Минтранс готовит законопроект, в котором впервые будет закреплено законом получение владельцами авто резидентных разрешений для этого, пишет «Коммерсантъ».

Изменения собираются внести в закон «Об организации дорожного движения». Обсуждение нового механизма началось после предложения депутатов от фракции «Новые люди» сделать бесплатной парковку у школ 1 сентября. Тогда в Минтрансе признали, что улицы около образовательных учреждений перегружены, и заявили, что вопрос о бесплатной парковке должны решать региональные власти.

В министерстве отметили, что из-за нехватки парковочных мест часто возникает транспортный коллапс и в результате массово нарушаются правила остановки и стоянки. Решать проблему в ведомстве предложили через «гибкое регулирование спроса», для этого и собираются внести изменения в законодательство.

«Прорабатывается вопрос закрепления понятия "парковочное разрешение", а также установления общих требований к порядку его выдачи», - пояснили в Минтрансе. Однако других деталей инициативы сотрудники ведомства не раскрыли.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самозахват парковки во дворе. Размер взыскания варьируется от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для физических лиц, от 20 тысяч до 50 тысяч - для должностных.