Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|18:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предупредили о штрафах при сдаче квартиры в аренду

Печать
Telegram

Половина россиян, сдающих квартиру в аренду, могут столкнуться со штрафами. По какой причине, «Газете.Ru» рассказала сенатор Ольга Епифанова.

В 2025 году около 50 процентов арендодателей в России могут оштрафовать за неуплату налогов. По словам сенатора, в последнее время Федеральная налоговая служба усилила контроль за собственниками сданных в аренду квартир: усилился контроль за банковскими переводами и объявлениями, учитываются обращения граждан, сверяются данные с Росреестром.

Иногда размер штрафа за неуплату налогов достигает 40 процентов от суммы задолженности. Возможна и уголовная ответственность, предупреждает Епифанова - правда, это касается неуплаты налогов с доходов более 2,7 миллиона рублей в течение трех лет. В крайних случаях злостным нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей и ограничение свободы.

«Особенно такой контроль касается профессиональных арендодателей или частных инвесторов, которые владеют несколькими квартирами в столицах и системно сдают их в аренду», - уточнила сенатор. При этом, как она убеждена, в сфере необходимо создавать такие условия, которые бы позволили легализовывать доход без страха перед наказаниями.

Ранее арендодателям напомнили о штрафах за отказ от оформления временной регистрации для жильцов. Если срок аренды превышает 90 дней, а наниматели не прописаны, то собственник может получить штраф размером от двух до пяти тысяч рублей, а в Москве и Петербурге - до семи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети