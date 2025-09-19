Россиян предупредили о штрафах при сдаче квартиры в аренду

19.09.2025 | 17:11

Половина россиян, сдающих квартиру в аренду, могут столкнуться со штрафами. По какой причине, «Газете.Ru» рассказала сенатор Ольга Епифанова.

В 2025 году около 50 процентов арендодателей в России могут оштрафовать за неуплату налогов. По словам сенатора, в последнее время Федеральная налоговая служба усилила контроль за собственниками сданных в аренду квартир: усилился контроль за банковскими переводами и объявлениями, учитываются обращения граждан, сверяются данные с Росреестром.

Иногда размер штрафа за неуплату налогов достигает 40 процентов от суммы задолженности. Возможна и уголовная ответственность, предупреждает Епифанова - правда, это касается неуплаты налогов с доходов более 2,7 миллиона рублей в течение трех лет. В крайних случаях злостным нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей и ограничение свободы.

«Особенно такой контроль касается профессиональных арендодателей или частных инвесторов, которые владеют несколькими квартирами в столицах и системно сдают их в аренду», - уточнила сенатор. При этом, как она убеждена, в сфере необходимо создавать такие условия, которые бы позволили легализовывать доход без страха перед наказаниями.

Ранее арендодателям напомнили о штрафах за отказ от оформления временной регистрации для жильцов. Если срок аренды превышает 90 дней, а наниматели не прописаны, то собственник может получить штраф размером от двух до пяти тысяч рублей, а в Москве и Петербурге - до семи.