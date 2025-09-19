Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|13:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Вдова бойца СВО осталась без выплат из-за случайно всплывшего факта о прошлом мужа

Печать
Telegram

В Уфе вдова бойца специальной военной операции (СВО) с ребенком остались без выплат из-за всплывшего после смерти мужчины факта о его прошлом — оказалось, что он не был разведен с предыдущей супругой. Ее рассказ приводит Baza в Telegram.

По словам женщины, она состоит в браке с бойцом с позывным Спартак девять лет. Мужчина ушел на фронт в 2024 году добровольцем и пропал без вести. Когда его нынешняя жена подала документы на пособие для ребенка, оказалось, что у военного есть еще одна супруга - из-за ошибки он все еще был официально на ней женат.

При этом после первой супруги Спартак состоял в браке с еще одной женщиной. С ней он развелся уже официально, что и позволило ему оформить отношения с третьей женой.

Воспользовавшись ситуацией, первая жена военного также подала заявление на получение выплат. Чтобы решить эту проблему, собеседница издания обратилась к специалистам за юридической поддержкой, однако те ее обманули. «Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировали меня. Как будто загипнотизировали, а потом просто бросили, обокрали в горе», - рассказала она.

Теперь женщина опасается, что ее брак будет аннулирован, и все выплаты получит первая жена военнослужащего.

Ранее Госдума наделила правом получения льгот и выплат неофициальных жен бойцов. Согласно документу, гражданские супруги смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети