В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

18.09.2025 | 12:52

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал одиноким россиянкам искать мужей в церкви и партии. Его комментарий приводит «Москва 24».

Парламентарий отметил, что если мужчина «не на стиле, а на киче», накачан и имеет татуировки, — это признаки того, что он гомосексуалист (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Милонов убежден, что ухоженность у мужчин свидетельствует о самовлюбленности.

По его мнению, настоящие мужчины молятся и состоят в партии.

До этого сообщалось, что член Общественной палаты России Павел Пожигайло назвал извращенками одиноких женщин, которые держат в доме нескольких кошек или собак.

Тогда он призвал бороться с этой тенденцией в России и предложил ввести лимит на домашних животных.