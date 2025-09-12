Банк России снизил ключевую ставку

12.09.2025 | 14:01

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 12 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

Большинство аналитиков до начала заседания ожидали снижения ставки до 16 процентов, хотя часть из них склонялась к менее быстрому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

В регуляторе объяснили сдержанное решение сохраняющимся высоким уровнем инфляционных ожиданий населения, сохранением напряженности на рынке труда, неоднородной динамикой по компонентам потребительской корзины, а также активизацией роста кредитования.

Такие проинфляционные факторы во многом компенсировали устойчивые показатели текущего роста цен, дефляцию по итогам августа, а также уменьшение отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. В пресс-релизе подчеркивается, что проинфляционные признаки по-прежнему остаются преобладающими.

Центробанк начал смягчение ДКП в июне, когда ставка опустилась с 21 до 20 процентов. В июле регулятор довел ее до 18 процентов, однако эксперты отмечали, что реальная ставка (номинальный размер минус инфляция) фактически не изменилась, таким образом, жесткость денежно-кредитных условий и стоимость заемных денег сохранились.

На прошлой неделе глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что перестал гадать по поводу ставки и полностью доверяет решению ЦБ, потому что только регулятор обладает всей полнотой информации. В том числе он заметил, что с сомнением относится к жалобам бизнеса на губительность высокой ключевой ставки, потому что в банке проблем пока не видят.

Противоположную точку зрения высказал глава Сбера Герман Греф. По его мнению, даже снижения ставки до 14 процентов будет недостаточно, а чтобы перезапустить промышленность, нужно довести ее до 12 процентов.