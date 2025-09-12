Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

12.09.2025 | 15:03

Врач Висенте Хавьер Клементе Суарес заявил, что неправильно подобранное постельное белье негативно влияет на качество сна. Об этом он рассказал в интервью изданию Hola.

Суарес призвал выбирать постельное белье из «дышащих» тканей, таких как лен или хлопок.

«Они способствуют лучшей терморегуляции и предотвращают пробуждения среди ночи от жары или потоотделения», - пояснил он.

Слишком жесткий или слишком мягкий матрас может нарушить осанку и вызвать мышечное напряжение, добавил доктор. Что касается подушки, лучше выбирать подстраивающуюся под естественную форму шеи, которая должна находиться на одной линии со спиной. В противном случае утром человек будет испытывать головную боль, предупредил Суарес.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала о пользе сна на работе. По ее словам, благодаря короткому отдыху у сотрудников снижается накопленная к середине дня усталость.