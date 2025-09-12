Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Стало известно о молчании некоторых пользователей мессенджеров по понедельникам

Печать
Telegram

Аналитика VK WorkSpace выявила тренды активности сотрудников российских компаний в корпоративных мессенджерах. Как оказалось, по понедельникам они предпочитают «молчать» в сети. Так, читателей информации в этот день оказалось гораздо больше, чем тех, кто ее публикует. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в понедельник чаще всего создаются групповые чаты, однако в них почти никто не пишет, так как люди пытаются «раскачаться» в первый рабочий день недели и не настроены на это.

Пик активности приходится на вторник и среду.

В пятницу же активность заметно меньше, а в праздничные и выходные дни она фактически исчезает.

Также стало известно, что в рабочих чатах гораздо больше тех, кто получает сообщение, тем тех, кто его отправляет. Что касается созвонов, то на каждые 100 сообщений приходится около шести звонков.

Ранее россиянам предложили пройти бесплатную сертификацию «ВКонтакте».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте