Стало известно о молчании некоторых пользователей мессенджеров по понедельникам

12.09.2025 | 14:02

Аналитика VK WorkSpace выявила тренды активности сотрудников российских компаний в корпоративных мессенджерах. Как оказалось, по понедельникам они предпочитают «молчать» в сети. Так, читателей информации в этот день оказалось гораздо больше, чем тех, кто ее публикует. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в понедельник чаще всего создаются групповые чаты, однако в них почти никто не пишет, так как люди пытаются «раскачаться» в первый рабочий день недели и не настроены на это.

Пик активности приходится на вторник и среду.

В пятницу же активность заметно меньше, а в праздничные и выходные дни она фактически исчезает.

Также стало известно, что в рабочих чатах гораздо больше тех, кто получает сообщение, тем тех, кто его отправляет. Что касается созвонов, то на каждые 100 сообщений приходится около шести звонков.

Ранее россиянам предложили пройти бесплатную сертификацию «ВКонтакте».