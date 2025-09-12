В России модернизируют программу материнского капитала

12.09.2025 | 14:59

Министерство труда и социальной защиты России готовит меры по модернизации программы материнского капитала с учетом того, что «сегодня эта мера востребованна, но ее эффект слабеет». Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков, которого цитирует «Интерфакс».

«Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка», - подчеркнул в связи с этим министр. Он уточнил, что сейчас прорабатываются возможные подходы с учетом вторых и последующих рождений.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова указала, что в кабмине намерены выработать соответствующие предложения к ноябрю.

С 1 февраля размер материнского капитала повысили в РФ в числе других более чем 40 выплат и пособий. После индексации его размер составил 912 тысяч рублей. Год к году он вырос почти на 80 тысяч.

Также в конце зимы президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.