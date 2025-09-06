В стране и мире

В Госдуме высказались об условиях сокращения рабочих часов в России

Печать
Telegram

Сокращение рабочих часов в неделю возможно по мере развития технологий, естественным, но не регуляторным путем, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Любые выпадающие трудовые часы должны быть кем-то или чем-то компенсированы, - сказал политик. - Либо деньгами, либо технологиями. Если деньгами - это очень сильная нагрузка на бюджет, и на коммерческие, и на некоммерческие организации. А к сокращению через технологии, оптимизацию и иные механизмы мы придем со временем. Но жесткие рамки здесь опасны».

Нилов рассказал, что одним из мягких вариантов сокращения рабочих часов является предложение о сокращенной пятнице. Но и этот выпадающий час, как подчеркнул политик, должен быть компенсирован в течение предыдущих четырех рабочих дней.

«Важно, чтобы все происходило на взаимовыгодных условиях. И первое - чтобы сокращение рабочих часов не влияло на заработки. Потому что есть, к примеру, сферы, где зарплата зависит от количества оказанных услуг или произведенных товаров. А есть сферы непрерывного цикла работы. На все это нужно делать поправки. Со временем все шире будут применяться технологии, робототехника, искусственный интеллект. Но важно не нарушить баланс», - подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в 2025 году 31 декабря в России станет выходным днем. Новогодние праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте