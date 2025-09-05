Химик развеяла популярные мифы о вреде для здоровья от одноразовой посуды

05.09.2025 | 15:52

Утверждение, что при использовании пластиковой посуды выделяются токсичные вещества, является сильным преувеличением, однако все-таки важно правильно ее использовать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Левакова.

Эксперт объяснила, что в одноразовой посуде вторичный микропластик образуется в результате механического износа изделий или в результате их распада под воздействием тепла, воздуха, воды, соли. Поскольку трудно представить ситуацию, что потребитель, перед тем как налить в пластиковый стаканчик воду, сначала его трет, попадание микропластика в организм ему не грозит, добавила Левакова.

«Так, изделия, имеющие маркировку PP (ПП), изготовлены из полипропилена и предназначены для производства стаканов, контейнеров для пищевых продуктов, бутылочек для кормления детей. Такие предметы термостойки, они выдерживают температуру 120-130 градусов. Однако если потребитель нальет в детскую бутылочку алкоголь, то он действительно рискует отравиться формальдегидом, так как при контакте со спиртом происходит разрушение полипропилена», - рассказала эксперт.

Левакова добавила, что изделия с маркировкой РЕТ (ПЭТ) подходят для воды и соков, но их запрещено нагревать или использовать для алкоголя из-за риска выделения токсинов. Полистирол РS (ПС) применяется для пищевых лотков, однако его контакт с теплом, жирами и спиртными напитками недопустим, так как это приводит к выделению стирола и формальдегида, дополнила она.

«Мнение, что одноразовая посуда или бутылки для воды являются вредными и выделяют микропластик или токсичные вещества, является по крайней мере ошибочным. Однако потребителю следует обращать внимание на маркировку и использовать полимерные изделия по назначению», - заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Умнов назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания. Для выявления патологической причины, по его словам, могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей.